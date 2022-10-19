211 edebiyatçıdan 'sansür yasası'na karşı ortak açıklama

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:30

Kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. 211 edebiyatçı, iktidarın "dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle hazırladığı; yasayla ilgili olarak "Susmayacağız" açıklaması yaptı.

Aralarında Oya Baydar, Orhan Pamuk, Zeynep Oral, Ataol Behramoğlu ve Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 211 edebiyatçı ve yazar "sansür yasası"na karşı, "Edebiyatçı ve yazarlar olarak ülkeyi derin bir karanlığa boğacak sansür yasasını reddediyoruz. Zorbaların yalanına karşı, halkın ve dünyanın hakikati!" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre işte imzacılar:

Adnan Gerger, Adnan Özyalçıner, Ahmet Kardam, Ahmet Önel, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Ahmet Yurdakul, Akif Kurtuluş, Ali Erkan Güneri, Altay Öktem, Arife Kalender, Arzu Eylem, Aslı Biçen, Aslı Erdoğan, Aslı Ilgın Kopuz, Aslı Perker, Asuman Susam, Ataol Behramoğlu, Atilla Birkiye, Ayfer Tunç, Ayhan Koç, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Bengi, Ayşe Keskin, Ayşe Kulin, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Bade Osma, Bayram Sarı, Belma Fırat, Birgül Oğuz, Birhan Keskin, Buket Uzuner, Bülent Tekin, Bülent Usta, Burhan Sönmez, Cafer Solgun, Cenk Kolçak, Ceren Cevahir Gündoğan, Çetin Yiğenoğlu, Cevat Çapan, Defne Suman, Deniz Durukan, Deniz Faruk Zeren, Devrim Dirlikyapan, Dilek Bilge, Dilruba Nuray Erenler, Emek Erez, Emin Şir, Ender İmrek, Engin Günay, Ercan Kesal, Ercan y. Yılmaz, Erendiz Atasü, Erol Köroğlu, Ertan Meyan, Ertan Mısırlı, Esat Şenyuva, Esmehan Devran İnci, Eylem Ata Güleç, Fadıl Öztürk, Fatma Akdokur, Figen Öcal, Figen Şakacı, Fulya Bayraktar, Gaye Boralıoğlu, Gökçe Bilgin, Gökhan Arslan, Göksu Baykal, Gonca Özmen, Gülser Han, Gün Zileli, Gürel Sürücü, H.İhsan Sönmez, Hacer Yeni, Haden Öz, Hakan Bıçakçı, Haluk Çetin, Haluk Sunat, Hasan Özkılıç, Hasan Öztoprak, Hatice Eroğlu, Hatice Meryem, Haydar Ergülen, Hayrettin Geçkin, Hayri K. Yetik, Hıdır Murat Doğan, Hülya İşbilir Behramoğlu, Hüseyin Habip Taşkın, İ. Uğur Toprak, İbrahim Baştuğ, İbrahim Betil, İkbal Kaynar, İnci Aral, İrfan Erdoğan, Irmak Zileli, Işık Demirtaş, İsmet Alıcı, Jaklin Çelik, Jale Özata Dirlikyapan, Kamil Tekin Sürek, Kaya Genç, Kaya Tanış, Kenan Sarıalioğlu, Koray Işık, Lal Hitay, Latife Tekin, Levent Karataş, Mahir Ünsal Eriş, Mahmut Aksoy, Mahmut Temizyürek, Mazlum Çetinkaya, Mehmet Ergün, Mehmet Eskicioğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Öksüz, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Meral Saklayan, Merve Yakut, Mesut Kara, Metin Yeğin, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Muharrem Erbey, Müjdat Güven, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Mustafa Güçlü, Mustafa Sezer, Muzaffer Kale, Nabi Yağcı, Nalan Çelik, Namık Kuyumcu, Necmiye Alpay, Neşe Yaşın, Neslihan Cangöz, Neslihan Dağlı, Nevzat Çelik, Nilgün Eser, Nilüfer Açıkalın, Nilüfer Benal, Nisa Leyla, Niyazi Zorlu, Nurcan Baysal, Nurdan Gürbilek, Nurgül Sedef, Nurhan Suerdem, Olcay Özmen, Ömer Faruk, Ömer Turan, Ömer Türkeş, Önder, Birol Bıyık, Onur Bütün, Orhan Alkaya, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Oylum Yılmaz, Özcan Öztürk, Özcan Yurdalan, Özge Doğar, Özgün Enver Bulut, Özgür Zeybek, Özlem İşbilir, Pelin Buzluk, Recep Memişoğlu, Reyhan Yıldırım, Roni Kaya, Saniye Kısakürek, Şebnem İşigüzel, Sema Kaygusuz, Semih Gümüş, Şenel Gökçe, Senem Timuroğlu, Şerif Temurtaş, Serkan Türk, Sevim Korkmaz Dinç, Sibel Oral, Sibel Öz, Sibel Özbudun, Süleyman Berç Hacil, Suna Güler, Süreyya Köle, Tacim Çiçek, Tarık Günersel, Tekgül Arı, Temel Demirer, Tuğrul Keskin, Tülin Dursun, Tunç Kurt, Turgut Akaslan, Uğur Portakal, Uğur Terzi, Ümit Aktaş, Ünal Ersözlü, Vecdi Çıracıoğlu, Vecdi Erbay, Vedat Çetin, Veli Bayrak, Yasemin Yazıcı, Yavuz Ekinci, Yusuf Gencal, Yusuf Nazım, Zehra Arat, Zeynep Altıok Akatlı, Zeynep Oral, Zeynep Uysal, Zeynep Uzunbay, Züleyha Akın, Zülfü Livaneli.