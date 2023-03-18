Yazar Ahmet Ümit'in kitabına sansür

Son yıllarda büyük tepki çeken “muzır neşriyat” gerekçeli sansür kararlarına bir yenisi daha eklendi. Yazar Ahmet Ümit, “Tapınak Fahişeleri” isimli kitabına sansür geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00
Yazar Ahmet Ümit'in kitabına sansür
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Twitter’dan bir açıklama yapan Ümit, “Kitap müstehcenmiş... Sanatı, baskıyla engellemek rüzgârı hapsetmeye benzer. Asla başaramazsınız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, “Kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verdi.

İlgili maddeye göre kitap ancak “içi görülmeyen zarf veya poşet içinde” satılabilecek.

Bunların üzerinde “Küçüklere zararlıdır” yazacak.


Ahmet Ümit Kitap

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