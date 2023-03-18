Yazar Ahmet Ümit'in kitabına sansür

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

Twitter’dan bir açıklama yapan Ümit, “Kitap müstehcenmiş... Sanatı, baskıyla engellemek rüzgârı hapsetmeye benzer. Asla başaramazsınız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, “Kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verdi.

İlgili maddeye göre kitap ancak “içi görülmeyen zarf veya poşet içinde” satılabilecek.

Bunların üzerinde “Küçüklere zararlıdır” yazacak.

