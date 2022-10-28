"Yazı Editörlük ve Medya Kursu", Türk Edebiyatı Vakfında 5 Kasım'da başlayacak

Edebiyatçı, gazeteci ve yazar Mehmet Nuri Yardım'ın eğitmenliğini üstlendiği "Yazı Editörlük ve Medya Kursu", 5 Kasım'da Türk Edebiyatı Vakfı'nda başlayacak.

AA
28 Ekim 2022 Cuma, 17:02
Abone Ol google-news

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 15 yıldan beri İstanbul ve çevresindeki illerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kursta, edebiyat ve medyanın temel türleri ele alınacak.

Yardım'ın "Yazı Masası" kitabında yer alan 45 yazı türünün işleneceği kursta, anket, antoloji, araştırma, arşiv, atasözleri, biyografi, deneme, dergi editörlüğü, deyimler, eleştiri, hatıra, haber, hikaye, hitabet, inceleme, internet sitesi editörlüğü, kitap tanıtımı, köşe yazısı, makale, masal, mektup, mizah, portre, radyo programcılığı, roman, röportaj, senaryo ve yayınevi editörlüğü konuları işlenecek.

Eğitim 12 haftanın sonunda 21 Ocak 2023'te sona erecek. Kursla ilgili olarak detaylı bilgiye "www.turkedebiyati.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.


Edebiyat gazete Gazeteci gazeteciler okuryazar Yazar

  • İlgili Haberler

  • Didim Belediye kursiyerlerinin sergisi açıldı Didim Belediye kursiyerlerinin sergisi açıldı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler