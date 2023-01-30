'Yedigören'in Alfabesi' sergisinin bitiş tarihi uzatıldı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:00

Dursun Gündoğdu’nun kurucusu olduğu DG ART PRO ve Güneştekin Vakfı’nın işbirliğiyle Piyalepaşa’da açılan 'Yedigören'in Alfabesi' sergisi, sanatçının mitoloji anlayışını gösteren farklı disiplinlerdeki çalışmalarını bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Şener Özmen’in üstlendiği sergi, sanatçının uzamsal karmaşıklığı ifade eden heykellerini, boyutlu eserlerini, mitosları yorumlayıcı bir strateji olarak kullandığı tuval işlerini ve çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatılmasını sağlayan kırkyamalarını sunuyor.

Yedigören’in Alfabesi’nde sergilenen eserler, sanatçının mitoloji anlayışını incelikli, kapsamlı ve zorlayıcı bir çeşitlilikle detaylandırdığı bir sembolizm içerir. Ahmet Güneştekin, sembolleri, düşünüşünün yapısal ilkesi olan mitolojiyle yorumlayarak yeniden dönüştürür.

Dili imgeleme dahil ettiği, sarmal yapıları mitolojik imgelerle birleştirdiği işlerinde sembollerin göç ve dönüşüm örüntüleri kendini gösterir. Mitleri karmaşık anlamları çözmek ve inşa etmek için bir üst dil, görme şekli olarak kullanır.

YOĞUN İLGİDEN DOLAYI BİTİŞ TARİHİ UZADI

Son olarak serginin kapanış tarihi yoğun ilgiden dolayı 26 Şubat’a kadar uzatıldı.