“Virtual Landscapes” sergisi Müze Gazhane’de

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 16:19

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 16:19

Uluslararası sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network’ün bu yıl “Virtual Landspaces” adıyla ikincisini düzenlediği sergi; Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede eşzamanlı olarak gerçekleşiyor.

Venedik, Cannes, Tribeca ve Sundance gibi prestijli film festivallerinin VR bölümlerinden ödüllü filmlerin gösterildiği sergi, 3-5 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul’da Müze Gazhane’de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Programda yer alan dokuz VR filmi orijinal dillerinde (çoğunlukla İngilizce) gösterilecek ve bazıları İngilizce altyazı içerecek. 2nd Step (İkinci Adım), The Scream VR (Çığlık), HanaHana Multi-Bloom, Biolum ve In the Land of the Flabby Shnook (Flabby Shnook Diyarında) filmlerinin yer alacağı sergiyi, 10 yaşından büyük herkes ziyaret edebilecek.