Yeni duygularla tanışma

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Pete Docter’in yönettiği komik, duygusal animasyon Ters Yüz (Inside Out/2015); çocuklar, yetişkinler tarafından çok beğenildi. 2016’nın en iyi animasyon Oscar’ını aldı. Bu sevimli filmde Riley’in bebekliğini, çocukluğunu izlerken onun akıl ekibini de tanıdık: Neşe, Üzüntü, Öfke, Tiksinti ve Korku. Henüz çocuk olan Riley’in duyguları basit, yalındı.

Küçük kız genelde hep mutluydu, üstelik çekirdek anıları da vardı. Riley’i Riley yapan değerler Aile, Arkadaşlık, Oyun, Kişilik adalarıydı. Bing Bong onun hayali arkadaşıydı. Duygu Ekibi ona hep destek oldu, yol gösterdi, okulun ilk gününde onu yalnız bırakmadı. Riley ile ilgili bir sorun olduğunda bu sorunu gidermek için Merkez’e giden duygular Hayal, Lav, Kızarmış Patates, Anaokul Öncesi dünyalarını ziyaret ettiler. Beş duygu da kişisel düşüncelerine, yöntemlerine göre küçük kızı sarıp sarmaladı, yeni bir kent, ev, okul sürecinde karşılaştığı sorunları kolayca atlatmasını sağladı. 11 yaşına basan Riley, çocukluğunu başarılı bir şekilde ardında bırakır. Beş duygunun aralarındaki çekişmeler, dayanışma, çözüm bulmaları sempatiktir, mizah doludur.

GENÇ BİR EKİP

Dokuz yıl sonra Ters Yüz’ün devamını çekmeye karar veren Pixar Stüdyosu, bu kez daha genç bir ekiple hareket eder, Pete Docter ile Ronnie Del Carmen yönetmenliği Kelly Wilson’a bırakırlar. Senaryoyu Docter, Josh Cooley, Meg LeFauve yerine tek başına LeFauve yazar. Ters Yüz 2’de Riley 13 yaşındadır, sınıfın birincisidir, Hokey sporuna devam eder.

Ergenlik düğmesi alarm verince İnşaat Ekibi Kumanda Odası’nı genişletir, yeni bölmeler ekler. Neşe, Üzüntü, Korku, Tiksinti, Öfke’yle birlikte genç kız yeni duygularla tanışır: Kaygı, Gıpta, Utanç, Sıkıntı, Bıkkınlık. Kaygı kontrol delisidir, mükemmeliyetçidir. Gıpta her şeyin parlamasını ister. Utanç hep geride durur. Sıkıntı hep sorun yaşar. Bıkkınlık ortadan yok olmak ister. Binbir suratları, derinlikleri, ikilemleriyle her duygu ayrı bir karakterdir. Her duygu ne tam iyidir ne de tam kötüdür, duygusal yaşantımızda her biri önemlidir.

ERGENLİK KAPIYI ÇALINCA

Aile, Arkadaşlık, Oyun, Kişilik adaları yine vardır, Riley yeni arkadaşlar edinmeye başlar. En büyük düşü Hokey şampiyonu Val Ortez’le tanışıp onun takımına girmektir. Duygu Ekibi, Riley’in aklının yeni bir bölümünü keşfeder: İnanç Sistemi. Bu sistem kişisel algımızı, başkalarının algısını, dış dünyayla olan ilişkilerimizi kapsar. Hayali arkadaşı Bing Bong’un silinmesiyle, Neşe’yle Üzüntü’nün işbirliğiyle Riley artık ergendir, kendi inançlarını geliştirmeye hazırdır. Nostalji, İnkâr, Derin Karanlık ekibe katılan yeni karakterlerdir. Riley’in nasıl olacağına kimse karar veremez, karşımızda hem iyi hem de kötü yönleriyle ergen Riley vardır.

Gupse Özay dokuz yıl sonra yeniden Üzüntü’yü seslendiriyor. Yeni karakter Kaygı’da Aslı İnandık var. Yaren Özaydın, Aysun Topar, İrem Alnıaçık, Oğuz Özoğul, Murat Şen, Suzan Acun, Ercan Demirel, Duru Atlıhan seslendirme kadrosundalar.

Ters Yüz 2, Türkçe dublajlı, İngilizce Türkçe alt yazılı kopyalarıyla sinemalarda izleyicilerini bekliyor.