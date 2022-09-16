YeniBirFest, müzik severlerle buluştu
Emel Sayın ve Kenan Doğulu’nun sahne aldığı YeniBirFest etkinliğine 2 bin kişi katıldı.
Hayatımızdan bir pandemi geçti, ne kadar çok şeyi erteledik. Sadece düğünler, toplantılar mı, asıl eğlence kalmamıştı, eğlence! Onun için belki festivalleri yasaklamak bu kadar büyük tepki çekiyor, gençlerin eğlencesiydi o. Ama biz yaştakilerin hayatında, Yeşilçam filmlerinde bir gazino eğlencesi vardı: Assolistlerin ayakta alkışlandığı, önceden popçuların çıktığı, herkesin ailesiyle gidip, yiyip içip müzik dinlediği. Artık gazino kalmadı ama özlemi bitmemiş. Birkaç yıldır bir içecek firmasının düzenlediği “YenibirFest”in sevilmesi de bu özlemden. Eskinin gazinosunun olduğu yerde, Küçükçiftlik Parkı’nda masalar sıra sıra diziliyor, yemek ve içecek fiks, bir de yanında sevilen sanatçı oldu mu, biletler çıktığı anda bitiyor. Ne ödeyeceğini biliyor, kazıklanma korkusu olmadan için rahat gidiyorsun.
KENAN DOĞULU OYNATTI
Pandemide ara verilen YenibirFest geçen akşam üstelik de Kenan Doğulu ve Emel Sayın’la yapılınca yer yerinden oynadı. Deyim gerçek oldu. Çünkü herkes oynadı! Kenan Doğulu’nun sahnesi müthiş, bizim için hâlâ çocuk, genç adam ama o da epey olmuştur, yine de sahnede zıp zıp. Sahnede teknolojinin nimetlerinden yararlanmış, lazerler, alevler, ışıklar, pek şenlikli. Emel Sayın çıkana kadar herkes kurtlarını döktü. Emel Sayın’la ise koptu! Emel Hanım’ın seveni çoktur, ben de çok severim. Hep çok güzel, hep çok cilveli, hep çok güzel şarkı söylüyor! Popta Ajda, Türk sanat müziğinde Emel Sayın! Emel Sayın’la Kenan Doğulu’nun düeti de pek hoştu. Yurdaer Doğulu’dan bahsedilince Kenan’ın gözleri doldu. Emel Sayın, onun çocukluğunu biliyor ama öpüşürlerken çocuk değildi Kenan!
DAVETLİLER DE ÇOKTU
Bizim masanın arkasında dizi oyuncuları vardı, iki bölüm seyretmiş kadar oldum. Bu karakterler oyuncunun üzerine yapışıyor, isimlerini bilmiyorum ama karakterlerini biliyorum!
Silahlar patlamadı, kimse kimseyle dalaşmadı. Eğlenen, gülen, dans eden insanlara baktıkça bu keyfi niye bozmak istiyorlar, bunların derdi ne, onu yasakla, bunu yasakla diye düşünmeden olmuyor. Eğlenmek de insan hakkı? Adabıyla yapıyorsam eğlenirim de yerim de içerim de, sana ne?
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