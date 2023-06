Nicole Kidman'a Aras Aydın eşlik edecek

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:24

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:24

Hulu yapımı "Nine Perfect Strangers" dizisinin 2. sezonuna onay geldi. Mayıs 2022'de dizinin ikinci sezon anlaşması yapmaya çok yakın olduğu Variety tarafından duyurulmuştu fakat oyuncu kadrosuyla alakalı herhangi bir bilgi yoktu. 2. sezon onayının ardından yeni sezonda yer alacak isimler de netleşmeye başladı.

YENİ SEZONDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?

"Nine Perfect Strangers"a yeni sezonunda Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın da katılıyor. Ayrıca "The White Lotus" ve "The Last of Us"ta izlediğimiz Murray Bartlett da 2. sezonda rol almak için görüşmelerde bulunuyor.

İlk sezon kadrosunda Luke Evans, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale ve Michael Shannon gibi isimler yer alıyordu ancak bu isimler yeni sezonda kadroda olmayacak.

YENİ SEZONLA BİRLİKTE KIDMAN YAPIMCILIĞA DÖNÜYOR

Yeni sezon ile birlikte dizinin başrolü Nicole Kidman da yapımcılığa geri dönecek.

NINE PERFECT STRANGERS KONUSU

Liane Moriarty'nin kitabına dayanan ilk sezonda, dokuz stresli şehir sakini daha iyi bir yaşam tarzına giden yolda ilerlemeye çalışırken şifa ve dönüşüm vaat eden butik bir sağlık ve zindelik tesisine geliyor. Zihinlerini ve bedenlerini arındırmak için 10 gün süren bir tedaviye katılan 9 yabancı bu süreçte kendileri beklenmedik durumlar içerisinde bulur.