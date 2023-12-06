Yılbaşı gecesi Antalya DOB'da: Çaykovski'nin efsanevi 'Fındıkkıran'ı sanatseverlerle buluşuyor!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 23:20

Güncelleme: 06.12.2023 - 23:20

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yıl kutlamaları kapsamında ünlü Rus besteci Çaykovski'nin eşsiz eseri "Fındıkkıran" balesini sahneye koyacak. 7 Aralık'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sergilenecek olan bu özel gösteri, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un libretto ve koreografisini üstlendiği bu performansı Antalya DOB orkestrası, şef Pavel Petrenko yönetiminde seslendirecek. Başkemancılığı Koray Önel üstlenecek.

Çaykovski'nin son balesi olan "Fındıkkıran", Gürcan Kubilay'ın dekor tasarımı, Aydan Çınar'ın kostüm tasarımı ve Mustafa Eski'nin ışık tasarımıyla hayat bulacak.

Başrollerde Yağızhan Danış (Fındıkkıran), Chisato Ishikawa (Clara), Milina Fidan Özbek (Şeker Perisi), Evren İskender (Drosselmeyer) ve Burak Burçak (Kral Fare) gibi yetenekli sanatçılar yer alacak.

Eserde, Stahlbaum ailesinin evindeki bir Noel partisinin ardından gelişen olaylar anlatılır. Clara, Fındıkkıran adlı oyuncakla büyülü bir maceraya atılır. Parti sonrası yaşanan fantastik olaylar, izleyicilere büyülü bir dünyanın kapılarını aralayacak.