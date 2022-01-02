Yılbaşına müziksiz girmek...

02 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Her cuma günü Kadıköy’e akın eden kalabalıktan daha az sayıda kişi yılbaşını Kadıköy’de geçirdi dersek bile abartı olmayabilir. Bunun nedenleri bir süre sonra daha iyi anlaşılacaktır. Ama İstanbul ve tabii tüm Türkiye’de gece hayatının AKP tarafından hedefe oturtulması, salgının da etkisiyle bu tenhalıkta etkili olmuşa benziyor.

Bazı mekânlar, yılbaşı kutlamalarının hazırlıklarını tamamlamış, gece boyunca hatta sabaha kadar bile sürebilecek organizasyonu planlamışlardı, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi. Ancak bilindiği üzere 2021 yazında karantina önlemleri kaldırıldığında geriye bir tek gece 00.00 itibarıyla müziğin susturulması önlemi bırakılmıştı. Bütün önlemler gevşetilmesine karşın gece 00.00’de müziğin kapatılması yılbaşı gecesi bile Kadıköy’deki mekânların en büyük derdi halini aldı. Planlanan müzikli etkinlikler ve mekân partileri, zaman zaman polislerin ikazı, baskın söylentileri ve buna bağlı ceza yeme korkusuyla iptal edildi. Ceza yemeyi göze alanlar bile olabildiğince müziğin sesini kısmıştı. Yeni yılın ilk dakikasına kadar süren coşkunun, hemen bir dakika sonra sona ermesi yılların yılbaşı kültürüne darbe vurmuş, insanların tepkisini çekiyordu.