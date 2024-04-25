Yıldızlar yeniden buluşuyor: Four Seasons...

Steve Carell ve Tina Fey Netflix'in yeni dizisi Date Night'ta buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 23:28
Yıldızlar yeniden buluşuyor: Four Seasons...
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Steve Carell, Netflix'in yeni komedi dizisi "Four Seasons"da Tina Fey'e katılmaya hazırlanıyor.

Dizi, Alan Alda tarafından yönetilen ve Carol Burnett, Rita Moreno, Sandy Dennis ve Len Cariou'nun da rol aldığı 1981 yapımı aynı adlı filmden uyarlanacak. Ocak ayında sekiz bölümlük bir şekilde yayımlanacağı duyurulan dizi, bu yılın sonlarında prodüksiyona başlamayı planlıyor.

Bu dizi, Carell ve Fey'in ekranda ilk kez birlikte olmayacakları bir proje değil. Daha önce 2010 yapımı "Date Night" adlı hit komedi filminde evli bir çifti canlandırmışlardı. Ayrıca, Carell'in ilk Netflix dizisi olmayacak; daha önce "Space Force" adlı komedi dizisini yönetmişti.

Carell, en çok NBC'nin hit komedisi "The Office" ile tanınıyor ve bu diziyle altı Emmy adaylığı ve bir Altın Küre kazandı. Ayrıca 2014 yapımı "Foxcatcher" filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterildi. Fey ise, NBC'nin sevilen sitcom'u "30 Rock"ta çalıştığı Lang Fisher ve Tracey Wigfield ile birlikte "Four Seasons" dizisinin ortak yaratıcısı olarak görev alıyor.


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