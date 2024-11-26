'Yıldızlararası' 10. yılına özel IMAX salonlarında izleyiciyle buluşuyor

"Yıldızlararası", 10. yılına özel 6 Aralık'ta IMAX salonlarında tekrar izleyiciyle buluşuyor. Christopher Nolan'ın unutulmaz filmi, görsel efektleri ve müzikleriyle sinemaseverlere yeniden ilham verecek.

'Yıldızlararası' 10. yılına özel IMAX salonlarında izleyiciyle buluşuyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:20

Matthew McConaughey, Matt Damon, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Casey Affleck, Timothée Chalamet ve Michael Caine gibi yıldız isimlerin rol aldığı efsanevi film "Yıldızlararası" (Interstellar), vizyona girişinin 10. yıl dönümüne özel olarak yeniden beyaz perdeye taşınıyor.

TME Films'in açıklamasına göre, Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve görkemli görsel efektleri, unutulmaz müzikleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip olan bu yapım, 6 Aralık'tan itibaren IMAX salonlarında izleyicilerle buluşacak.

2014 yılında gösterime giren ve 2015 Akademi Ödülleri'nde beş dalda aday gösterilen film, En İyi Görsel Efekt ödülünün sahibi olmuştu. Bu özel gösterim, filmi ilk kez deneyimlemek isteyenler ya da bu destansı hikayeyi bir kez daha izlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.


Etiketler: #10. yıl #yıldızlararası #Christoper Nolan

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