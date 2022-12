Yılın disko şöleni...

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

“Renaissance” piyasaya çıkar çıkmaz, son 10 yılda Apple Music Amerika’da 1 numaraya en hızlı ulaşan kadın sanatçı albümü oldu. Albümdeki şarkılardan, “Cozy” elektro, soul ve yine house altyapısıyla güçlü bir dans şarkısı olmakla kalmıyor, Beyoncé dansa davetinde bile şarkı sözlerinde güçlü, kendinden emin, bağımsız bir kadın şarkısı olarak “kadını güçlendiren” tavrını ortaya koyuyordu. Albümün bütününe bakıldığında Beyoncé’nin yaratıcı fikirlerle deneysel olarak R&B, soul, elektronik, house, Afrika ritimleri ile sadece bir pop dans albümü değil özgün bir iş çıkarma keyfini de her dinleyişimizde hissettik. Elbette Beyoncé’nin Madonna ile sürprizi ve “Break My Soul” parçasına kulüp efsanesi “Vogue” soslu remiksi de ayrıca yılın şahane sürprizi oldu.

(Beyonce)

Pop müziğin kraliçesi Madonna’nın “Finally Enough Love” derlemesi “2022 yılının en arşivlik albümü” olarak Madonna hayranlarına büyük bir armağan oldu. Billboard Dans Kulüp Şarkıları Listesi’nde kariyeri boyunca tam 50 şarkısı 1 numara olan ilk ve tek kişi olarak zirve rekorunu elinde tutan Madonna, kariyerinin 40. yılında, farklı zamanlarda her dönemin en iyi DJ prodüktörleriyle remix çalışmalarını bir araya getiren albümüyle adeta pop tarihini tek bir albümde sundu. Orijinalinde çok uzun süresi olan kayıtlar bu albümde her partide çalınabilecek kıvamda kısaltılarak yeniden editlenmişti. Bu yeni dokunuş albümü ev partilerine de hazır hale getiriyor.

EN İYİ POP İŞİ

15 yılı aşkın, pırıltılarla dolu kariyerinde country pop çıkışlı dev bir pop yıldızına dönüşen ve son olarak Indie folk sularında yüzdüğü nefis işlerinin ardından, 10. stüdyo albümü “Midnights” ile yayımlanır yayımlanmaz dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran Taylor Swift, Billboard Hot 100 tarihinde aynı anda 10 şarkısı birden “Top Ten” olan ilk yıldız oldu. Ödüllere doymayan Swift, yaşının ve müzikal yolculuğunun olgunluğunu alternatif pop şarkılarıyla sunarak yılın en iyi pop işini çıkardı. Yıllardır birlikte iyi işlere imza attığı prodüktör şarkı yazarı Jack Antonoff’un ortaklığında, uyku tutmayan gecelerde yazdığı 13 şarkıdan oluşan “Midnights” albümünde Taylor, şarkı yazarı şarkıcı kimliğiyle ve onu süperstarlığa yükselten hikâye anlatma becerisiyle bu kez “hayatın duygusal açıdan istismar edici” olduğunu söylediği “Snow On The Beach” şarkısı gibi hemen her şarkısında duygularını çok güzel ifade ediyor.

Swift, özellikle “Yaz bitti, hasret devam ediyor” diyerek başladığı ve hikâyenin içine çektiği “You’re On Your Own, Kid” şarkısında tam bir Indie pop kıvamı tutturmuş, şahane olmuş.

2019 senesinde kaydettiği şarkılarla 20 milyona yakın takipçi kazandığı TikTok platformu fenomenlerinden biri olarak parlayan Nessa Barret, bana kalırsa 2022 Şubat döneminde yılın en nefis pop rock şarkısını yayımladı: “Dying on the inside”. Enerjik ve tavlayıcı bir punk estetiğine sahip şarkısı sözlerini dinlediğiniz anda ezberleyebilirsiniz. Dijital platformlarda şarkılarıyla şimdiden 1 milyardan fazla dinlenme rakamına ulaşan Barrett, borderline kişilik bozukluğu teşhisi ve ruh sağlığıyla ilgili mücadelesini söyleşilerinde dile getirirken belki de inişleri ve çıkışları yaratıcılığına güç veriyor. Ekim ayında yayımlanan nefis albümü “Young Forever” adeta bir hazine. Özellikle Suzanne Vega’nın meşhur “Tom’s Diner” parçasının alıntısıyla “Tired of California”, müthiş enerjik “Deathmatch”, Culture Club klasiği “Do You Really Want To Hurt Me” parçasına karanlık yorumu dört dörtlük.

SENENİN SÜRPRİZ HİTİ

Yılın sonlarına yaklaşırken Türkçe müzik vitrininde son bir aydır en çok dinlenen şarkılardan biri Mert Demir ve Mabel Matiz düeti “Antidepresan” günlük 1.4 milyondan fazla dinlenmeye ulaşırken “1 günde en çok dinlenen şarkı” olarak Spotify Türkiye rekorunu kırdı. Synth pop bir şarkı olan “Antidepresan”, sadece Spotify üzerinde bile 50 milyon dinlenmeye yaklaşıyor... Synth pop türünün zirvede olduğu 80’li yılların saflığına yaklaşan melodisi ve içten sözlerine Mert Demir ve Mabel Matiz birlikte imza atarken yılın sürpriz hiti “Antidepresan”.