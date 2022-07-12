Tove Lo, konseri enerjisiyle adeta bir diskoya çevirdi

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

İsveçli pop yıldızı Tove Lo, 2014 yılında ilk büyük çıkışını new wave tarzındaki “Habits” şarkısıyla yaptığından beri şarkılarındaki melankoli, aşk, içtenlik ve yüksek enerji hiç değişmedi. Türkiye’deki ilk konserini izlediğimiz 9 Temmuz Cumartesi akşamı, KüçükÇiftlik Park’ı da enerjisiyle adeta bir diskoya çevirdi Tove Lo. Henüz konserin en başlarında “Are U Gonna Tell Her?” isimli 80’ler havasındaki elektronik pop şarkısını söylerken, şarkıdaki hüznün coşkusuna, yer gök ağlıyordu, izleyiciler doğa ve müzikle bütünleşerek dans ediyordu. Yağmur bastırdıkça yüzlerce izleyici ve sahne önünde avaz avaz şarkıya eşlik edenlerle konser neredeyse bir müzik ayinine dönüştü. Yağmur şiddetleniyor, izleyiciler asla dans etmekten vazgeçmiyor ve Tove Lo coşturuyordu.

Sansürsüz, içinden geldiği gibi, canını yakan sevgiliye söven, hoşlandığı aşkını alev alev anlatan şarkı sözleriyle kendine has bir şarkı yazarı İsveçli şarkıcı Tove Lo. Etkileyici ve güçlü sesiyle de tam anlamıyla “güçlü pop” tarifinin karşılığı. Şarkılarındaki yüksek enerji, İstanbullularla buluştuğu ilk konserinde daha sahneye dans ederek çıktığı ilk andan itibaren izleyiciyi içine aldı. Tove Lo’nun tarzında 80’li yılların sağlam melodileriyle içimize işleyen elektronik pop, new wave ve pop rock türleri buluşuyor.

YAĞMUR ALTINDA DANS

Tıpkı kullandığı ve çocukluğundan itibaren lakabı haline gelen vahşi bir Kuzey Avrupa kedisi gibi, hırçın ve tutkuluydu. Yağmur yağacağını bilerek gittik izlemeye, nitekim ilk şarkılarda yağmurla dans bir müzik ayini havası verirken izleyiciler olarak çok mutluyduk, coşkuluyduk. Hatta yağmur azdıkça, izleyici olarak biz de azdık şarkılarda. Yüzlerce genç ve benim gibi deli müzik tutkunları buluşmuş gibiydik. Şakır şakır ıslanırken, kimse danstan, şarkılara eşlik etmekten vazgeçmiyordu.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Epifoni organizasyonu ile “Enter the Music” festivali kapsamında izlediğimiz Tove Lo, özellikle disko prensesi Kylie Minogue ile kaydettiği “Really don’t like u” ve “Disco tits” parçalarında şarkıların da havası sayesinde, arka fonda dev ekranda animasyon görselleriyle ve ışıklarla dev bir disko arenası yarattı. “Cool Girl” ile zıplarken, “True Romance” ile sesine kapılıyorduk. Bize samimiyetle de şöyle diyordu: “Birlikte dans edeceğiz, biraz ağlayacağız sonra ağlayarak, coşarak dans edeceğiz.” Aslında bu sözler tam da müziklerinin ve tarzının tarifi. Ne var ki bir noktada yağmur sele dönüşünce, arkadan bir işaret aldı ve “şimşek ve gök gürültüsü artıyor, tehlikeli hale gelmeye başladı” diyerek konseri en büyük hitiyle sonlandırdı: Habits: “Sen gittin ve seni uzak tutmak için hep uçmam lazım. Eve yalnız gidemem, acıyı dindirecek biri lazım.” Tove Lo hem tüm acılara dokundu ve dindirdi hem de aşkla yağmurla yıkadı bizi. Sadece bir konser değil unutulmaz bir deneyimdi.