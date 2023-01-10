Yoksa engel siz misiniz?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) yeni projesi bir tiyatro oyunu. Engelli bireylerin hayatına dair empati kurmayı konu alan, Aytekin Özen’in yönetmenliğini üstlendiği “Değirmen Emeği” adlı tiyatro oyunu seyirci ile buluştu!

Günlük hayatımızda genellikle farkında olmadığımız trajikomik noktalara değinen ve bu konularda farkındalık kazandırmayı hedefleyen Değirmen Emeği oyununun senaryosu dernek başkanı Semra Çetinkaya ve Fatih Sınav tarafından kaleme alındı.

Oyunda, profesyonel oyuncuların yanı sıra, engelli amatör oyuncularda rol alıyor. Gerçek yaşamöykülerine dayanan oyunun profesyonel başrol oyuncusu Sevgi Gemici, Semra Çetinkaya’yı canlandırıyor.

Gemici, “2002’den bu yana beni tiyatro sanatıyla buluşturan, özdeşleştiren ve bütünleşmem için emeğini hiç esirgemeyen, neredeyse yapmış olduğu tüm projelerde bana sanatla iç içe olmam için fırsat veren kıymetli hocam Aytekin Özen’in çağrısıyla, Aytekin Özen’in oyunlaştırdığı ‘Değirmen Emeği’ oyununa dahil oldum...

Oyunda Semra Çetinkaya’yı canlandırdım. O tam bir yaşam meleği, kendisiyle bu denli barışık. Engelli olana da olmayana da ışık tutan bir yol gösterici. Tekerlekli sandalyede ayaklarımı kıpırdatmamak için bağlayarak çalıştım günlerce, tekerlek çevirdiğim için kollarımın ağrısından uyuyamadığım anlar oldu. Seyirciler beni oyunda gerçek engelli zannetti. Ayağa kalkınca da büyük bir ‘Aa’ sesi yükseldi. Bu da beni mutlu etti” diyor.

Oyun, toplumda bulunan engelli insanları, sosyal yaşamdaki acıma duygusunun yanlışlığını anlatmayı hedefliyor. “Değirmen Emeği”, engellilerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları yanlış davranışları konu alıyor. Gemici, oyunda empatiyi ön plana çıkardıklarını söylüyor ve ekliyor; “Engellilerin yaşamlarına uygun olmayan kentteki çarpık yapılanmalar, ulaşım araçları ve bütün yaşam alanları engelliler düşünülmeden yapıldığı için, hayatlarının ne kadar zor olduğunu vurguluyoruz. İnsanların engelli insanlara yaşattığı en büyük sorun ise acıma duygusu! Biz sahneden toplumun iç sesini yansıtıyoruz. Engelli insanların araba kullanması, hatta makyaj yapıp dışarı çıkmasını bile bizim toplumumuzun bazı kesimleri kabul edemiyor. Biz tüm bunlara ‘hayır’ diyoruz. Unutulmasın ki engellilerin içinde dünya şampiyonu olanda var, çok iyi bilinen müzisyenler de ve daha nice, nice meslek dallarında görev alanlarda” diyor.

Semra Çetinkaya karakteri aslında oyunun örgüsünün tamamen anlatıcısı... Oyun üç bölümden oluşuyor.