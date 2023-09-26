Yönetmen Ebru Tartıcı Borchers Almanya'nın en büyük ödüllerinden birine aday!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:12

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:17

Der Deutsche Theaterpreis Faust, Almanya'nın sahne sanatları alanında verilen en büyük ödülü. 2006 yılından bu yana, her sezon, Almanya'nın 144 kurumsal tiyatrosunun tüm prodüksiyonlari incelenerek üç aşamalı bir seçim sonrası en iyi oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi kostüm tasarımı gibi çeşitli kategorilerde üç resmi aday belirleniyor ve adaylar ödül gecesine dek, kazananın kim olacağını bilemiyor.

Kırmızı halı büyük ödül gecesi televizyon ve internet üzerinden canlı izlenebiliyor. Bu yıl 25 Kasım'da, Hamburg Thalia Theater 'da düzenlenecek olan törenle dağıtılacak olan ödül için "En iyi tiyatro yönetmeni, yetişkin seyirci" kategorisindeki üç adaydan biri Türk Yönetmen Ebru Tartıcı Borchers oldu.

Ebru Tartıcı Borches'in aday gösterildiği oyunun ismi Amsterdam, genç yönetmen bu ödüllü kazanırsa bu kategoride şimdiye kadar aday gösterilmiş olan en genç yönetmenlerden biri olacak.

Ebru Tartıcı Borches, 2021 yılında Mozarteum Üniversite'nin yönetmenlik bölümünden mezun oldu ve şu an Almanya ve Avusturya 'nın pek çok tiyatrosunda yönettiği oyunları, Türkiye'deki tiyatrolarda da Almanca'dan Türkçe'ye çevirdiği metinler sahneleniyor.

