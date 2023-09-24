Tutuklanan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın Emniyet sorgusu ortaya çıktı: 6. soru dikkat çekti...

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:07

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:09

'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi polisteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 SUÇTAN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Aykırı adlı haber internet sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticilerin de aralarında bulunduğu 27 kişi “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Son operasyonla gözaltına alınan 23 kişiden 17’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama istenenler arasında Aykırı haber sitesinin sahibi Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir hesabının sahibi Süha Çardaklı da var.

Karargâh Haber ve Mülteci Haberler Twitter hesaplarının yöneticileri ise serbest bırakıldı.

ÇOLAK'IN EMNİYET SORGUSU ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel, Çolak'ın Emniyet sorgusu ve mahkeme tutanağına ulaştı.

1-Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama -Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ‘’suçlaması ile tutuklandı.



Nihayet Emniyet sorgusu ve Mahkeme tutanağına ulaştım.Nelerle suçlanmış ve tutuklanma gerekçesine hep birlikte… — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 23, 2023

Ağırel'in paylaştığı bilgilere göre Emniyet'te Batuhan Çolak’a 13 paylaşım ile ilgili soru soruldu. Sorulan sorular içinde 6. soru ise dikkat çekti.

Çolak'ın tutuklanma sebepleri arasında gösterilen haberlerin aynı zamanda başka birçok haber sitesinde de yayımlandığı görüldü.

ÇOLAK'A DİKKAT ÇEKEN SORU

Ağırel, Emniyet sorgusundaki 6. soruyu da "Bir türlü anlamadım" notuyla paylaştı. Buna göre Çolak'a şu soru yöneltildi:

"Yabancıların veya geçici sığınmada bulunan ülkemizin değişik noktalarında zaman zaman vatandaşlarla bireysel ve toplu şiddete varan olumsuz hadiselerle ilgili genel ifadenizi veriniz?"

Ağırel, "Suçlama Halkı kin ve Düşmanlığa tahrik,Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması ise 10 dakika içinde bulunabilecek haber ajansları tarafından servis edilmiş,sosyal medyada Ulusal ve Yerel medya haber kanallarında yer almış haberlerin paylaşımı nasıl yanıltıcı bilgi ve düşmanlığa tahrik oluyor? Bu durumda diğer haber yapan mecralar neden yargılanmıyor?" diye sordu.

Murat Ağırel'in paylaşımları şu şekilde...