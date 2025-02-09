Yorgos Lanthimos'un yeni projesi belli oldu...

Ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni projesi belli oldu.

Yorgos Lanthimos'un yeni projesi belli oldu...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 23:16

Yorgos Lanthimos'un yeni projesi belli oldu. Yakın zamanda Bugonia'yı çeken ve "My Year of Rest and Relaxation" adlı uyarlama üzerinde çalışan ünlü yönetmen Jean-Patrick Manchette’in kısa ve sert suikastçı gerilim romanı "Fatale"i yazıp yönetecek.

Filmde bir suikastçı olan Aimée'nin silahlı avcıları ustalıkla etkisiz hale getirmesi ve bunun karşılığında para alır.

Fatale'in yapım aşamasının ne zaman başlayacağı veya ne zaman vizyona gireceği henüz bilinmiyor.


Etiketler: #yönetmen #Yorgos Lanthimos #yeni

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