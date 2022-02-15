'Your Honor' dizisi Türkiye'ye uyarlanıyor: Erdal Beşikçioğlu başrolde
Emmy ödüllü Bryan Cranston’ın başrolünde olduğu "Your Honor" dizisi Türkiye'ye uyarlanıyor. Hakim adıyla yayınlanacak dizinin başrolünü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor.
"Breaking Bad" dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi "Hakim" adıyla Türkiye'ye uyarlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin başrolünü Erdal Beşikçioğlu üstlenecek.
Ranini Tv'nin aktardığına göre, uzun süredir hazırlıkları yapılan "Hakim", yakında atv ekranlarında olacak.
Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.
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