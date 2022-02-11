'Güzel ve Çirkin' dizisi geliyor: Rita Ora da kadroya dahil oldu
Disney için hazırlanan "Güzel ve Çirkin" dizisinin kadrosuna son olarak şarkıcı Rita Ora katıldı.
Şarkıcı Rita Ora, Disney'in dijital platformu Disney+ için hazırlanan "Güzel ve Çirkin" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sanatçı dizide, taşıdığı sırrın bütün krallığı etkileyebileceği bir kaçağı canlandıracak.
8 bölümden oluşacak olan mini dizi, 2017 yapımı "Güzel ve Çirkin" filmindeki olayların birkaç yıl öncesini konu alacak. Filmin kadrosunda Ora'nın yanı sıra Luke Evans, Josh Gad, Fra Fee, Jelani Alladin ve Briana Middleton yer alıyor.
Dizinin çekimlerine 2022'nin bahar aylarında başlanması planlanıyor.
Ora'nın film çalışmaları arasında “Grinin Elli Tonu” serisi, “Hızlı ve Öfkeli”, “Southpaw”, “Pokemon: Detective Pikachu” ve “Twist” yer alıyor.
İlgili Haberler
- İngiliz dizi 'No Return' hakkında dikkat çeken iddia
- CHP'li Atilla Sertel 'Nerede tasarruf' deyip açıkladı: TRT'nin dizilerine 8,8 milyon TL
- Yargı dizisine yeni transfer
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Çekya’da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı
- Rusya’da vaka sayısı 200 bin sınırında
- Küba’da çıkan hortum korkuttu
- NASA'nın SapceX endişesi
- Burun ameliyatı olanlar dikkat!
- Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu
- ‘Dijital Dönüşüm İşinizi Nasıl Etkileyecek’
- İki şair karşılaşınca...
- ‘Yanardağın Yankısı’ Adnan Binyazar’ın yazısı...
- Garanti ödeme skandalı tam gaz devam!