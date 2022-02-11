'Güzel ve Çirkin' dizisi geliyor: Rita Ora da kadroya dahil oldu

11 Şubat 2022 Cuma, 00:00

Şarkıcı Rita Ora, Disney'in dijital platformu Disney+ için hazırlanan "Güzel ve Çirkin" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sanatçı dizide, taşıdığı sırrın bütün krallığı etkileyebileceği bir kaçağı canlandıracak.

8 bölümden oluşacak olan mini dizi, 2017 yapımı "Güzel ve Çirkin" filmindeki olayların birkaç yıl öncesini konu alacak. Filmin kadrosunda Ora'nın yanı sıra Luke Evans, Josh Gad, Fra Fee, Jelani Alladin ve Briana Middleton yer alıyor.

Dizinin çekimlerine 2022'nin bahar aylarında başlanması planlanıyor.

Ora'nın film çalışmaları arasında “Grinin Elli Tonu” serisi, “Hızlı ve Öfkeli”, “Southpaw”, “Pokemon: Detective Pikachu” ve “Twist” yer alıyor.



