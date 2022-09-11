Yüce Thor filminin konsu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yüce Thor filminin IMDb punaı kaçtır?

Yüce Thor filmi, Marvel Studios filmi Thor ile aynı dönemde vizyona girmiştir. ı10 Mayıs 2011'de vizyona giren film eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Yüce Thor filminin konsu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yüce Thor filminin IMDb punaı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 13:30
Yüce Thor filminin konsu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yüce Thor filminin IMDb punaı kaçtır?
Abone Ol google-news

Christopher Olen Ray tarafından yönetilenbir süper kahraman filmi Yüce Thor'un (Almighty Thor) senaryosu Eric Forsberg tarafından yazıldı.

YÜCE THOR FİLMİNİN KONSU NEDİR?

Norse mitolojisinden esinlenen heyecanlı fantezi serüvende çekiç-kaynak kahramanımız günümüz Los Angeles'ine giderek Loki ile savaşıyor.

YÜCE THOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cody Deal 

Richard Grieco

Patricia Velásquez

Kevin Nash

Jess Allen 

Chris Ivan Ceviç

Rodney Wilson 

Kristen Kerr

Charlie Glackin

Nicole Fox

Leslea Fisher

Norn olarak

William Webb

Jason Medbury

YÜCE THOR FİLMİNİN IMDB PUNAI KAÇTIR?

Yüce Thor filminin IMDb puanı 1,7'dir.



yüce thor Film Sinema

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler