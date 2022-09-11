Yüce Thor filminin konsu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yüce Thor filminin IMDb punaı kaçtır?
Yüce Thor filmi, Marvel Studios filmi Thor ile aynı dönemde vizyona girmiştir. ı10 Mayıs 2011'de vizyona giren film eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Yüce Thor filminin konsu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yüce Thor filminin IMDb punaı kaçtır?
Christopher Olen Ray tarafından yönetilenbir süper kahraman filmi Yüce Thor'un (Almighty Thor) senaryosu Eric Forsberg tarafından yazıldı.
YÜCE THOR FİLMİNİN KONSU NEDİR?
Norse mitolojisinden esinlenen heyecanlı fantezi serüvende çekiç-kaynak kahramanımız günümüz Los Angeles'ine giderek Loki ile savaşıyor.
YÜCE THOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cody Deal
Richard Grieco
Patricia Velásquez
Kevin Nash
Jess Allen
Chris Ivan Ceviç
Rodney Wilson
Kristen Kerr
Charlie Glackin
Nicole Fox
Leslea Fisher
Norn olarak
William Webb
Jason Medbury
YÜCE THOR FİLMİNİN IMDB PUNAI KAÇTIR?
Yüce Thor filminin IMDb puanı 1,7'dir.
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