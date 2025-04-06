Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın mesajını iletti: 'Maddi manevi destek olan herkese ciddi manada müteşekkir'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:03

Güncelleme: 06.04.2025 - 17:04

Avukat Erkam Erdem, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söylemiş ve tansiyon değerlerini paylaşmıştı.

"TANSİYONUNUN NORMAL OLDUĞU TEK BİR ÖLÇÜM YOK"

Avukat Erdem, sabah saatlerinde X hesabındaki paylaşımda şöyle yazmıştı:

"Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunun normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."

AVUKATI SİLİVRİ'YE GİTTİ, POLAT'IN MESAJINI İLETTİ

Son olarak Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ı, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Erdem, Polat'ın mesajını paylaştı.

Erkam Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anki destekten kendisi çok memnun. Maddi manevi destek olan herkese ciddi manada müteşekkir. Çok teşekkür ediyor."