İstanbullular Mahir Polat için toplandı: Mahir'e özgürlük!

İBB operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hayati risk taşıyan Mahir Polat'a destek için İstanbul'da yurttaşlar Müze Gazhane'de bir araya geldi.

İstanbullular Mahir Polat için toplandı: Mahir'e özgürlük!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 13:18

İstanbullular, İBB operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hayati risk taşıyan Mahir Polat'a destek için Müze Gazhane'de toplandı. 

Yurttaşlar Mahir Polat'ın tahliye edilmesi için çağrıda bulunarak ''Mahir'e özgürlük'' sloganı attı. 

Mahir Polat tutuklandıktan sonra hastaneye sevk edilmiş ve anjiyo ameliyatı geçirmişti. Sonrasında yeniden rahatsızlanan Polat'ın sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesi kamuoyunda dile getirildi.  


Etiketler: #Mahir Polat #ibb

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