'Yüzleşme' sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:54

Görsel İletişim Uzmanı, Akademisyen Dr. Begüm Aylin Önder'in ondördü dijital ikisi enstalasyon eserden oluşan sergisi İstanbul'da BAKSM'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Önder sergi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

* Serginizin çıkış fikrinden ve çalışma sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Serginizin teması ile adı olan “Yüzleşme” arasındaki bağlantı nedir, hangi kavramlar üzerinde daha çok yoğunlaştınız?

Aslında uzun zamandır çalışmalarımda yer verdiğim eşitlik, adalet, özgürlük gibi söylemler benim en çok hassasiyet beslediğim konular. Çalışmalarımda gündelik yaşantımda gözlemlediğim ya da bizzat yaşadığım bu konuları işlemeyi derdime ortak bulmayı seven birisiyim. Bu dertler aslında cinsiyet, köken, ırk, toprak, din, dil fark etmeksizin hepimizin yaşadığı öfke, üzüntü; bu dertler aslında içinde kimi zaman aktör kimi zaman izleyici olarak şahit olarak yaşadığımız dertler, üzüntüler bu işlenen konular aslında hepimizin ortak sorunu.

* Solo serginizde kullandığınız kişiler kimler? Bu kişileri kullanmanızın özel bir nedeni var mı?

Sergim dijital kolaj ve farklı baskı teknikleriyle oluşturulan aslında bir grafik poster sergisi. Sergide iki tane de enstalasyon çalışmam yer alıyor. Kullandığım tüm karakterlerim bu projede benimle dirsek dirseğe çalışan geleceğin cesur, gözü kara, haktan, adaletten, eşitlikten yana olan yöneticileri, tasarımcıları, sanatçıları, iletişimcileri…

Yaklaşık 3 gün süren stüdyo çekimlerinden sonra, fotoğrafların seçilmesi, eskizlerimin dijitale aktarılması, kontroller, sergi alanının seçilmesi gibi tüm tasarım ve iletişim süreçlerinden geçtikten sonra nihayetinde sergimizi genç popülasyonun yoğun olduğu İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde görücüye çıkardık.

* Tüm dünyanın ortak sorunu olan insan hakları, kadına şiddet ve çözümleri hakkında neler düşünüyorsunuz?

İşte yüzleşmenin vermek istediği mesajda tam olarak bu!

Gençlere, ülkesiyle dünyanın insana verdiği değerle, insan haklarıyla derdi olan haktan, adaletten yana bir gelecek isteyenlere destek olan dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa, adaletsizliğe, insan hakları suiistimaline uğramış sessizlerin azıcık olsa sesi olmaya çalışan bir sergi. Bizler çoğaldıkça, bizler ayrım yapmadıkça, bizler hangi alandan, hangi taraftan, hangi topraktan, dilden, dinden, ırktan, cinsiyetten olursak olalım dimdik durdukça bu dünya daha güzel daha yaşanabilir olacak. O halde hepimizin elinden geldiğince bu konuda düşünmesi, bu konuda destek olması şart.

* Siz bir tasarımcı olarak sanatın sosyal sorumluluk kapsamında var olan sorunlara değinmesinde topluma olan etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sanat, geçmişte de bugün de toplumun, dünyanın dertlerini kendine dert etmiş bir alan.

Sorumluluk topluluk içinde başkalarına duyduğu saygı bilincidir. Etiktir, ahlâktır, saygıdır, sevgidir. Sanatta, tasarımda hep bir konuda farkındalık yaratmak ister. İster tuale ister dijitale ister sadece bir kağıda bir hastage yansısın; sosyal konulara olan bilinç açıklığı, farkındalık oldukça önemlidir. Toplumun içinden olan bu sorunları bizzat yaşayan ya da şahitlik edenin sessiz kalması mümkün mü? Sen bir tasarımcı olarak o sessizlerin sesi, cılız seslerin ise duyurucusu olmak durumundasın, tasası olanla o tasayı paylaşmak zorundasın. Özellikle ben Z kuşağının sosyal sorunlara yönelik çok belirgin hassasiyetleri olduğunu düşünüyorum. Her an her yerdeler, her şeyle ilgililer dolayısıyla bu tür work artların/işlerin dolmasa bile damlatacak güçte olduğunu çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Begüm Aylin Önder Kimdir?

Begüm Aylin Önder burslu olarak eğitim gördüğü Beykent Üniversitesi GSF Grafik Tasarım Bölümü’nü 2008 yılında birincilikle bitirdikten hemen sonra Ciner Yayın Holding Haberturk ekibinde yer almıştır. 2011 yılında Aljazeera Network bünyesinde çalışmıştır. 2011 yılında Kültür Üniversitesi’nden burslu olarak kazandığı SBE İletişim Tasarım Bölümü’nden mezun olan Önder 2015 yılında Medya sektöründen ayrılarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışmaya başlamıştır. İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Tasarım programında doktorasını yapan Önder, 2020 yılında mezun olmuştur. 2021’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ayrılarak İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bir buçuk yıl ders vermiştir, ardından Arel Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı ve akademisyen olarak çalışmaya devam etmektedir.