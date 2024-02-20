Zafer Köse'den 'Sarsılmak' yeni baskısıyla kitap severlerle buluştu

Yazar Zafer Köse’nin 2009’da yayımlanan Sarsılmak romanı yeni baskısı ve yeni kapağıyla kitapseverlerle buluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:28
Zafer Köse'den 'Sarsılmak' yeni baskısıyla kitap severlerle buluştu
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Türk edebiyatının sevilen yazarlarından Zafer Köse'nin 2009 yılında yayımlanan ve büyük ilgi gören "Sarsılmak" romanı, yeni baskısı ve kapağıyla kitapseverlerle buluşuyor. İnkılap Kitabevi tarafından dağıtımı yapılan bu eser, güzellik, özveri ve umut gibi insan değerlerinin en zorlu koşullarda bile nasıl varlığını sürdürdüğünü anlatıyor.

Roman, askeri darbe dönemleri, deprem felaketleri ve kültürel dönüşümlerle birlikte kişisel hayatında da sarsıntılar yaşayan bir kahramanın hikayesini ele alıyor. Zafer Köse, eserinde sadece bir depremi değil, toplumsal ve kişisel hayatta yaşanan sarsıntıları da aktarıyor.

"Sarsılmak" romanının arka kapağında, derin ve katmanlı bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Köse, gündelik dilin nüanslarını yansıtan akıcı bir üslupla okurlarına sesleniyor. Romanda yer alan bir karakterin ifadesiyle, yaşanan sarsıntıların sadece binaların değil, insanların inanç ve değerlerinin de sarsıldığı vurgulanıyor. Köse, bu sarsıntılarla boğuşan insanların hikayelerini anlatarak umudu da eserine yediriyor.

Romanın öne çıkan isimlerinden Ahmet İsvan, eserin okuyucuya yaşadıkları hayatı anlama ve umut hissi verme konusunda önemli bir işlev gördüğünü belirtiyor. Köse'nin eseri, onun yaşadığı dönemlere ve deprem felaketlerine dair derin bir bakış sunuyor.

Zafer Köse, öğrencilik yıllarından itibaren yazı hayatına atıldı. Almanya'da bir işçi ailesinin çocuğu olarak büyüyen Köse, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Birçok gazete ve dergide yazıları yayımlanan Köse'nin eserleri, uluslararası alanda da ilgi gördü. Yazarın ilk öykü kitabından bir öykü, "Words Without Borders" oluşumu için İngilizceye çevrildi.

Zafer Köse'nin "Sarsılmak" romanı, okurlara unutulmaz bir okuma deneyimi sunmaya devam ediyor.


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