Şubat ayında okumanız gereken şiir kitapları! Şubat ayını aşkla geçirin

ÖZDEMİR ASAF- YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

Genç nesil şiir okuyucularının ilgisini daha çok çeken Özdemir Asaf, yalnızlığı en iyi tasvir eden şairlerimizdendir. Kendine özgü bir anlatımı olan usta yazar, kelimelere öyle güzel dokunur ki okuyucu anlatılan duyguları kalbiyle hisseder. Akıcı ve yalın bir dili olan şiirlerde, bazen öğütleyici dizeler de bulunuyor.