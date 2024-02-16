Şubat ayında okumanız gereken şiir kitapları! Şubat ayını aşkla geçirin
Şubat ayı, kışın en soğuk ve romantik zamanlarına işaret eder. Karlar altında dolaşırken veya sıcak bir battaniyenin altında kıvrılarak keyif yaparken, bir şiir kitabının kucaklayıcı kollarında kaybolmak, ruhunuzu besleyici bir deneyim olabilir. Soğuk kış günlerinde ruhunuzu ısıtacak, duygularınıza tercüman olacak şiir kitaplarına doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
EDİP CANSEVER-GELMİŞ BULUNDUM
İkinci Yeni şairleri arasında yer alan Edip Cansever; üretkenliği, kendine has üslubu ve usta kalemiyle şiir severlerin dikkatini üzerine çekiyor. Aşk ve özlem temalı şiirlerinin toplandığı Gelmiş Bulundum adlı şiir kitabı içerisinde; “Ruhi Bey,” “Mendilimde Kan Sesleri” gibi unutulmaz ve bir o kadar da kimsenin dilinden düşmeyen şiirleri yer alıyor.
CEMAL SÜREYA- SEVDA SÖZLERİ
“Aşk demek Cemal Süreya demek” sözünü fazlasıyla hak eden şiirlerin yer aldığı Sevda Sözleri adlı şiir kitabında Cemal Süreya, insanların yüreklerine dokunuyor. Yazdığı şiirlerde kafiyeyi çok fazla kullanmamasına rağmen son derece kolay okunabilen satırlar oluşturan şair, sizi duygu gemisinin içerisinde ilerliyormuş hissine kaptırır. Her satırında farklı anlam ve ahengin yer aldığı Cemal Süreya şiirleri içerisinde küçük erotizm damlaları da yer alıyor.
SEZAİ KARAKOÇ- MONNA ROSA
Özlem ve aşk dolu şiirlere hayat veren Sezai Karakoç, şiir kitabıyla aynı adı taşıyan şiiri “Monna Rosa” ile adını duyurmuştur. En yalın ve gerçek haliyle aşkı tanımlayan şairin şiirlerini okuduğunuzda duygusal bir yolculuğa çıkarken pek çok duyguyu aynı anda yaşayacaksınız. Hakkında pek çok rivayetin bulunduğu şiir, usta şair Sezai Karakoç’un edebiyatımıza en büyük armağanıdır.
WILLIAM SHAKESPEARE- SONELER
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyun yazarları arasında yer alan William Shakespeare ile listemize devam ediyoruz. Trajedik bir aşk hikâyesi olan Romeo ve Juliet’i edebiyata kazandıran Shakespeare, zamana meydan okuyan soneleriyle her daim yüreklere dokunuyor.
ALEKSANDR PUŞKİN- SEVİYORDUM SİZİ
Dostoyevski’nin “Bize gelecekten haber veren peygamberimizdir” dediği, Gogol’un “olağanüstü bir olay” diye nitelendirdiği Rus Şiirinin Güneşi: Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. Aşkı en güzel şekilde tarif eden şaire bu listede yer vermesek olmazdı. Aşk dizeleriyle gönülleri fetheden şair, aşka bakışıyla dünyanın ilgisini üzerine çekiyor.
AHMED ARİF- HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM
Ahmed Arif’in hayattayken yayınlanan tek şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar eskittim, 1968 yılında basıldı. En çok satan şiir kitapları arasında yer alan eserde, Ahmed Arif halk edebiyatından da faydalanıyor. Genel olarak ağıt, türkü ve masal havasında olan kitap, size tadına doyulmaz bir sözcük şöleni sunuyor. Aynı zamanda sosyalist hareketin kutsal kitaplarından biri olarak da sayılıyor.
ÖZDEMİR ASAF- YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ
Genç nesil şiir okuyucularının ilgisini daha çok çeken Özdemir Asaf, yalnızlığı en iyi tasvir eden şairlerimizdendir. Kendine özgü bir anlatımı olan usta yazar, kelimelere öyle güzel dokunur ki okuyucu anlatılan duyguları kalbiyle hisseder. Akıcı ve yalın bir dili olan şiirlerde, bazen öğütleyici dizeler de bulunuyor.
ATTİLA İLHAN- BEN SANA MECBURUM
İlk olarak 1960 yılında yayınlanan kitap, Attila İlhan dendiğinde akla ilk gelen eseri olan Ben Sana Mecburum şiirinin adını taşıyor. Aşkı tüm imkansızlığı ve umutsuzluğu ile anlatan şair, sizi bir anda siyasi ve sosyal sorunların içerisine bırakıyor.
ATAOL BEHRAMOĞLU- AŞK İKİ KİŞİLİKTİR
Yazarlık ve çevirmenlik de yapan Ataol Behramoğlu, bu kitabında okuyucuya hem hüznü hem umudu bir arada yaşatıyor. İki bölümden oluşan kitabın ilk kısmında Behramoğlu kendi hayatından bası kesitleri, Attila Jozsef isimli başka bir şairin hayatına benzetiyor. Fakat bunu satırlar arasına gizlediğinden, şiirleri sindire sindire okuyup çözümlemek de size kalıyor.
CEMAL SÜREYA- ÜVERCİNKA
Sevdanın şairi Cemal Süreya’nın Üvercinka adlı şiir kitabı, ilk olarak 1966 yılında yayınlandı. Anlaşılır ve sade bir dili olan Cemal Süreya, yazdığı şiirlerde adının hakkını fazlasıyla veriyor. Kalemi, yazdığı her satır resmen aşk kokuyor.
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