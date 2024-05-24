Zeki Demirkubuz Nuri Bilgi Ceylan'a yönelik küfürlü tezahürata tepki gösterenlere yanıt verdi

Yayınlanma: 24.05.2024 - 19:12

Güncelleme: 24.05.2024 - 19:16

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, dün akşam Trabzonspor'a karşı 3-2 kazanan Beşiktaş'ın kutlamalarına katıldı. Kutlamada Demirkubuz'u gören taraftarlar, söyledikleri tezahüratla Nuri Bilge Ceylan'a küfür etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Demirkubuz, Ceylan'a küfürlü tezahürat yapan taraftarlara "Yapmayın oğlum ya" dediği anlar yer aldı.

"UZAYLI MISIN"

Sosyal medyada Zeki Demirkubuz'a bu olay üzerinden tepki gösteren bir kişi şu ifadeleri yazdı:

"Nuri Bilge Ceylan’nın geçtiğimiz yıl bu aylarda annesi vefat etti. Ölmüş bir insanın kutsalı sayılan annesine böyle küfür etmek kimseye yakışmaz. Tam bir ahlaksızlıktır. Zeki Demirkubuz’un ise bu küfür edenleri uyarması gerekirken, kızması gerekirken gülüp ardından arkasını dönmesine ise söyleyecek bir söz bulamıyorum. Usta yönetmene yakıştıramadım. İngiliz yazar Thomas Eliot’ın dediği gibi “Kişi kendine yakışanı yapar.”

Yönetmen Demirkubuz ise paylaşıma sert tepki göstererek şu yanıtı verdi:

"Stat lan orası. 80 bin kişinin birbirine ve daha kimlere her türlü sövüp bir şey olmamış gibi evine gittiği yer. Uzaylımısın çakal. Sırf kendini göstermek, millete ders vermek için insanların ölmüş annesi niye alet ediyorsun, yavşak. Ders vereyim derken ders olursun ona göre."

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medya üzerinden küfürlü tezahürata tepki gösteren kişilere yanıt verdi. Demirkubuz, "Stat lan orası. 80 bin kişinin birbirine ve daha kimlere her türlü sövüp bir şey olmamış gibi evine gittiği yer" ifadelerini kullandı.