Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu TOZ, yer bulanlara sergilenmeyi sürdürüyor

16 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Zar zor bir davetiye bulup gittim. Yalnız da değilim, görüşüne değer verdiğim, tiyatroyla ilgili, bilgili bir arkadaşımla gittim ki, yazmadan önce tartışıyoruz, salt kişisel görüşüm olmasın, doğru izlenim yazabilmek için.

TEK KİŞİLİK OYUN

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun oyunu, hiç kuşkusuz iyi bir metin, ama biraz tozlu. Bir kadın hikâyesi. Handan, annesi, babaannesi, halası, kızı. Hepsini tanıyorum. Kadınım ben de, benim yaşadığım dönemlerde geçiyor ve onların pek çoğunu yaşadım ya da gördüm. Yani hayatın tozunu çok yuttum! Bana yeni bir şey söylemiyor. Reji: Hira Tekindor. Oynayan: Zerrin Tekindor. Tek kişi. Zerrin Tekindor, performansına, güzelliğine, duruşuna, yaptığı resimlerine, her şeyine hayran olduğum büyük bir sanatçı. Galiba tek eleştirdiğim noktası, ah analık, oğluna hayran, ona sanatçı olarak mı, oğlu olarak mı, çok güveniyor. Hira Tekindor’un yönettiği oyunlarda teslim oluyor. Hira da anneye hayran. Oyunda abanmış onun üzerine. Sonunda ortaya bir Radyo Tiyatrosu çıkmış! Çocukken perşembe akşamları o koca radyonun içinden çok dinlerdik, bayılırdık. Ama hiç olmazsa birkaç kişi olurdu, gözünü kapatıp hayal ederdin.

Burada dekor yok gibi. Önemi de yok zaten. Bir iskemle var. Zerrin Hanım gelip oturuyor ve her türlü duygu geçişlerini mükemmel yaparak anlatıyor. Bir Handan oluyor, bir babaanne, bir annesi, bir halası, bir kızı. Bir metroda yanındaki kadın. Uzaktayım, mimiklerini de pek göremiyorum, sesini duyuyorum. Kalkıp dolaşmıyor bile. Zaten dolaşsa ne olacak? “Babamı Kim Öldürdü?” de tek kişilikti, bayılmıştın diyorsanız, orada zaman ve mekân arasında gidip geliyordu Onur Ünsal! Handan, metroda gidiyor ama onu da hayal edeceksin. İskemlesinde hiç kıpırdamadan oturuyor, yanında temizlikten dönen kadın, şive değiştirdiği için anlıyorsun... Çocuktu, genç kız oldu, evlendi, iş insanı, anne, bitti.

Herkes (kadınlar özellikle) ayakta alkışladı, sonunda annesinin kaderini yaşayan Handan’ı. İster güzel ol, ister okumuş, kadınsan, sonun bu, aldatılırsın, yalnız kalırsın, tokadı da mutlaka yersin hayatının bir bölümünde. Bildik hikâye, anılarımızın tozunu aldım. Kocam beni hiç aldatmadı, elini değil, sesini bile yükseltmedi, annem de çok mutluydu diyen varsa yazsın lütfen. Zerrin Tekindor’un performansını ben de alkışlıyorum ama, aması var. Metin iyi demiştin? Evet ama iş yönetmende bitiyor. Toz, şu ara Zorlu PSM’de ama dekor da olmadığı için her yerde geziyor. Siz bana bakmayın, izleyici beğeniyor, yer bulursanız izleyin!