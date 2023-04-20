Zeugma Mozaik Müzesi depremden sonra ilk kez kapılarını açtı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:46

Güncelleme: 20.04.2023 - 15:46

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve kentin simgesi "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok eserin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ziyarete kapatılmıştı. İki buçuk aylık aranın ardından müze kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ardından tedbir amaçlı olarak ziyarete kapatılmıştı. İki buçuk aylık aranın ardından tekrar kapılarını açan müzeye sabah saatlerinden itibaren gelen ziyaretçiler, müzeyi gezmeye başladı.

Yıkıcı depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen Zeugma Mozaik Müzesi’nin 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği öğrenildi.

"ZEUGMA MOZAİK MÜZESI, BU KADAR BÜYÜK DEPREMLERİ HASARSIZ ATLATAN NADİR MÜZELERDEN"

Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, “Bölgemizde yüz yılın afetini, çok büyük 3 depremi yaşadık. Bu kadar büyük depremleri hasarsız atlatan nadir müzelerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Almış olduğumuz teknik raporlar çerçevesinde müzemizin hasarsız olduğu belgelendi" dedi. Müzenin depremin ardından tedbir maksatlı ziyarete kapatıldığını ve bugün itibariyle de ziyaretçi kabulüne başladığını belirten, "Bugün bakanlığımızın onayı ile müzemizi tekrar ziyarete açtık. Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerimiz de gelmeye başladı. İki buçuk aylık aradan sonra biz de hasret bitiyor diyerek müzemizi hazır hale getirdik. Gerekli tedbirlerimizi de aldık. Bütün ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla Zeugma Mozaik Müzesi’ne gelebilir ve gezebilir” şeklinde konuştu.

"DEPREM TURİZM SEKTÖRÜNE VE ZİYARETÇİ SAYILARIMIZA DARBE VURDU"

Yaşanan afetin turizm sektörüne ve müze ziyaretçi sayılarına da ciddi olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Çomak, “Yaşadığımız afet turizm sektörünü de ciddi oranda etkiledi. Müzemiz özelinde ziyaretçi rakamlarının iyi gittiği bir dönemde bu afeti yaşadık. Biz, 2022 yılı Ocak ayı istatistiklerinde 11 bin ziyaretçi ağırlamıştık. 2023 yılı 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında ise 27 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu da müzemizdeki ziyaretçi sayısının en az iki katına çıkacağını gösteriyordu. Sonrasında 6 Şubat depremleri yaşandı” ifadelerini kullandı.