'Zeytin Ağacı' ikinci sezonuyla rekor kırdı: 50 milyon saat izlenme!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:02

Güncelleme: 01.08.2024 - 14:02

İlk sezonuyla ilgi gören ve haftalarca Top 10'de kalan 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu 11 Temmuz'da Netflix'te yayınlandı. İkinci sezonun Netflix'teki izlenmesi 50 milyon saati geçti.

Dizinin 18 günlük toplam izlenmesi ise 52 milyon 700 bin saat ile 50 milyon sınırını aşarken görüntülenmesi 7 milyon 200 bine çıktı. İkinci sezon şimdiye kadar 52 ülkede Top 10'e girdi.

Üç haftasında da Netflix Top 10'a giren dizi, geçtiğimiz haftaki performansıyla Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesinde altıncı oldu.

'Zeytin Ağacı', Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi oyuncuları kadrosunda buluşturuyor.



Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Dizinin yönetmenliğini ise Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz paylaştı.

Dizinin yeni sezonunun konusu şöyle:

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada (Tûba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) ve Sevgi’nin (Boncuk Yılmaz) karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.