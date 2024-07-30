Zeytin Ağacı dizisi gerçek mi?

30 Temmuz 2024 Salı

Geçmişimiz sağlığımızı etkiler mi?

Binlerce yıl önce, insanların ellerinde hiç bir şey yokken, bedeninin içini de tam olarak görmüyor, kan tahlili yapamıyorken, idrar ve dışkı tahlilleri de yokken nasıl muayene oluyorlardı? Biri nasıl doktor oluyordu ve diğerlerini nasıl iyileştiriyordu? Hiç düşündünüz mü? Peki, ya o yıllardaki duygular, travmalar, korkular vb..? Acaba onların bu gün ile ilgisi var mıydı? Sizce? O insanlar ne düşünmüşlerdi? Ve bu yaşadıkları sizce bizi ne kadar etkiliyor?

Anlamak zor! Ama çok ilginç.. İlginç olan insan bedeni ve yapabildikleri! Ve binlerce yıl geçse de, önünüzde, tahliller, görüntülemeler, sonuçlar, testler, makinalar, tedavi yöntemleri olsa da bazen hastanın nasıl düzeleceğini çözemiyorsunuz. Gerçek sebebini bulamazsanız tekrar tekrar karşınıza çıkabiliyor. Kronikleşiyor, geçmek bilmiyor.

Psikoloji tıp dünyasının hep içindeymiş. Ruh sağlığı ile beden sağlığını ayırmak pek de mümkün değil. ‘Bu kadar üzülme, hasta olacaksın!’ demiştir birisi .. ne demek istedi? Üzülünce insan hasta mı olur? Duygularımız, korkularımız, üzüntü ve heyecanlarımız bizi yönetebiliyor. Travmaların sonraki nesilleri etkilediğini psikologlar da söylüyor. Hatta katıldığım bir eğitimde 3 nesil demişti. Bir davranım 3 nesli kesin etkiliyor.. Sonra belki değişiyor. Değiştirmek istersen…

Zeytin ağacı dizisi ile aile dizimi, geçmişi sorgulama, bedenindeki sağlık problemlerini ailede aramak popüler oldu. Herkesin bir sırrı mı olacak yani diyordum, sanki sırlar dünyasında yaşıyormuşuz. Evet olabilirmiş. Bu yöntemler zaten vardı, ama şimdi herkes duydu.

Bir problemin var ise ve şifa aramak istiyorsan, önce hekime danışacaksın. Bu olması gereken, güvenli, risk içermeyen.. Ama bazen aramaya devam edersin, gerçek sebebini seni bu hale getiren konuyu bilmek istersin. Neden diye sormaya başlarsın? O zaman da güvenilir, iyi bir psikolog bulmak gerekir. Ama bence sağlık işi biraz da şans. Bu dediğime kızmayın, her işte olduğu gibi. İyi mimar , kötü mimar var.. İyi öğretmen ve kötü öğretmen de var.. Doktorun da, diyetisyenin de, psikoloğun da iyisi ve kötüsü var.. Aslında meslek değil de belki de demek istediğim iyi insan, kötü insan meselesi! O zaman öyle diyelim. İyi bir insan ile karşılaştınız, size gerçekten iyi geldi.. Yola devam edersiniz. Eğer çözemiyorsanız aramaya devam edersiniz. İşte o zaman farklı yöntemler çıkar karşınıza.

Alternatif tıp, geleneksel tıp, ayurveda, fonksiyonel.. Sanki pazardan elma seçiyor gibi. Bazı insanlar öyle zannediyor. Ben fonksiyonel tıpçıyım diyor mesela, sanki takım tutar gibi. Benim bildiğim, anladığım, binlerce insana danışmanlık vermiş ve okumuş hala da okumaya doyamayan biri olarak söylemek istediğim şey şu; ruh sağlığı, beden sağlığı bir bütündür. Birbirinden ayrı düşünmemek gerekir. Bedenimizin herhangi bir yerinde bir sorun olduğunda bazı işaretler verir. Biz bu işaretleri bazen farkeder bazen de görmezden geliriz. Bazen de yanlış anlarız. O zaman destek alırız, sorarız, araştırırız. Ama değerlendirirken, doğruyu bulmak için anlamaya çalışırken bedeni bir bütün olarak görmeli. İnsan tek bir sebebe, tek bir çözüme kendini adamaz. Şüphecidir.

Binlerce yıl önceki bazı korkular hâlâ bizi ayakta tutar. Bazı korkular yaşamda kalmamızı sağlar. Bir ayı ile karşılaşma ihtimaliniz yok ama karşılaştığınızda ne yapsam acaba diye düşünmezsiniz. Kaçarsınız! Travmaların da bir etkisi var, aileden gelen bazı korkular, duygular, yaşanmışlıklar sizi etkilemiş olabilir. Bunu bilmek ve çözmek size ne kadar iyi gelir bilmiyorum. Benim aklımdaki şüpheci taraf hep çalışmaya devam ediyor ama etkilediğini düşünüyorum, görüyorum. Sadece uçsuz bucaksız deniz gibi bu konular, yani bazen yolunu bulmaya çalışırken yoldan çıkabiliyorsun sanki..demek ki burada da neye dikkat edeceğiz! Denge! Evet, duy, dinle, sana bir şey anlatıyor mu bak? İyi geliyor ise devam… Unutmamanız gereken önemli detay ise.. Sizi takip eden hekim, diyetisyen, psikolog onlar danışarak, olması gerekenleri yap, sonra istersen araştırmaya devam et.. belki gerçekten çözmen gerekenler vardır. Ve beyninin içindeki bir düğümü çözmek gerçekten sağlığına olumlu etki edebilir.