Zombi kıyameti 20 yıl sonra geri dönüyor: '28 Yıl Sonra' 2025'te vizyonda!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:48

Güncelleme: 29.10.2024 - 20:48

Zombi kıyameti serisi 28 Gün Sonra, Ralph Fiennes’in açıklamalarıyla 20 yıl sonra yeniden sinemalara dönmeye hazırlanıyor. Serinin yeni filmi 28 Yıl Sonra, 20 Haziran 2025’te vizyona girecek.

Serinin yeni üçlemesinin yazarlığını Alex Garland, yönetmenliğini ise ilk filmin yönetmeni Danny Boyle üstleniyor.

Fiennes, filmin konusunu şu sözlerle özetledi: “Britanya 28 yıldır korkunç veba salgınına yakalanmış durumda; çoğunluk enfekte olmuş, kudurmuş insanlardan oluşuyor, ancak hala direnç gösteren az sayıda insan topluluğu var.” Film, annesinin ölüm döşeğindeki sağlık sorunlarına çare bulmak için bir doktor arayışına çıkan genç bir çocuğun, İngiltere’nin kuzeyine olan tehlikeli yolculuğunu konu alıyor.

Filmde, “Genç çocuk, annesini güvenli bir yere taşımak için kuzey İngiltere’nin güzel arazilerine götürüyor. Ancak yol boyunca ormanlarda ve tepelerde saklanan enfekte kişilerle mücadele ediyorlar.” Annesi için iyilik yapmaya çalışan, sıra dışı ama yardımsever bir doktor bulması ise hikayenin merkezini oluşturuyor.

Serinin yeni bölümü 28 Years Later Part II: The Bone Temple adıyla izleyici karşısına çıkacak. İlk filmde başrolü üstlenen ancak devam filmi 28 Hafta Sonra'da yer almayan Cillian Murphy, karakteri Jim’i yeniden canlandıracak. Murphy, bu projede aynı zamanda yürütücü yapımcı olarak da yer alacak.