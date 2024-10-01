Cillian Murphy, 'Thomas Shelby' olarak dönüyor... 'Peaky Blinders' filminden ilk fotoğraf
"Oppenheimer" filmindeki performansıyla Altın Küre, BAFTA ve Oscar kazanan Cillian Murphy, Peaky Blinders dizisindeki ikonik "Thomas Shelby" rolüne geri dönüyor. Diziden ilk fotoğraflar yayımlandı.
Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murphy, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllerine layık görüldü.
Ünlü aktör, kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders dizisindeki "Thomas Shelby" rolüne geri dönüyor.
Filmden ilk kareler de yayınlandı. Cillian Murphy'ye filmde Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi ünlü isimler eşlik edecek.
Yayınlanan görüntülerde, Murphy'nin dizinin yaratıcısı Steven Knight ile birlikte sette poz verdiği görülüyor.
Etiketler: #Oppenheimer #cillian murphy #Peaky Blinders #Thomas Shelby
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