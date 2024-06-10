'Peaky Blinders' filmi: Cillian Murphy'nin Tommy Shelby'sinin dönüşü...

Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:48

Güncelleme: 10.06.2024 - 19:48

BBC'nin Peaky Blinders'ı, 2013 yılında İngiltere'de gösterime girdi ve Cillian Murphy'nin başrol performansı başta olmak üzere hemen övgüyle karşılandı. Dizi, 9 yıl boyunca devam etti ve sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada bir vazgeçilmez haline geldi. Dizinin Ocak 2021'de sona ereceğinin açıklanması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Aylardır dolaşan söylentilerin ardından, nihayet 4 Mayıs 2024'te bir Peaky Blinders filminin çekileceği doğrulandı.

'PEAKY BLINDERS' FİLMİNİN VİZYON TARİHİ VAR MI?

Peaky Blinders filmi için henüz kesinleşmiş bir vizyon tarihi yok. Daha önce projenin yapımına Eylül 2024'te başlanacağı söylenmişti. Ancak bu spekülasyonlar çürütüldü ve gerçek prodüksiyon başlangıç tarihinin çok daha sonra olduğu söylendi.

Peaky Blinders filminin Netflix'te yayımlanacağı resmi olarak onaylandı. Projeye yeşil ışık yakıldığının duyurusu, bitmiş senaryonun bir kopyasının ve bazı önemli isimlerin görülebildiği X üzerinden yapılan bir paylaşımla yapıldı.