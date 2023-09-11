9 yıldır komada... Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. O zamandan beri komada yaşam mücadelesi veren Işık’ın son durumunu en yakın arkadaşı açıkladı.
Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek, sanatçının bakımının çok iyi olduğunu söyledi.
“Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” diyen Zeybek, Işık’ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti.
Zeybek, “Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” dedi.
“BİR DEĞİŞİKLİK YOK”
Beril Işık da “Kenan’ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı” ifadelerini kullandı.
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