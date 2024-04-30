Aslı Enver ekranlara geri mi dönüyor?

Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucaklayarak anne olma sevincini yaşayan Aslı Enver, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, ekrana dönüş hazırlıklarını işaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:48
Aslı Enver ekranlara geri mi dönüyor?
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Enver, geçen kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi ve sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ardından çiftin bir bebek dünyaya getirecekleri öğrenildi.

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enver ekranlara geri dönüşün sinyalini verdi.

"MÜJDELİ HABER 4 TEMMUZ'DA GELDİ"

4 Temmuz'da sağlıklı bir şekilde kızları Elay'ı kucaklarına alan çift, sevincini paylaştı. Enver, "Çok iyiyim. Her şey yolunda ve keyifli geçiyor" dedi.

"ANNE OLMAK ÇOK GÜZEL"

Basın mensuplarının merak ettiği bir diğer konu ise annelik deneyimi oldu. Enver, "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde yanıtladı.

"EKRANA DÖNME ZAMANI YAKLAŞIYOR"

Oyuncu, ekranlara geri dönme niyetini de belirtti. "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" diyerek gelecek planlarını paylaştı."


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