Aslı Enver'in 'tavsiyesi' gündem oldu: 'Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin'
Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak tatile çıktı. Bir mekanda çekildiği kareleri sosyal medyadan paylaşan Aslı Enver, pozuna "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" notunu düştü.
Oyuncu Aslı Enver ekranlarda yer almasa da gündeme gelmeye
devam ediyor.
İş insanı Berkin Gökbudak ile 2022 yılında nikah masasına
oturan ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk
kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
"HAYAT KISA, DAHA ÇOK BELÇİKA ÇİKOLATASI YİYİN"
Instagram'da 6.6 milyon takipçisi bulunan Enver ile eşi
Berkin Gökbudak tatile çıktı.
Ünlü ismin "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası
yiyin" notuyla paylaştığı gönderisine, kısa sürede 237 bin beğeni geldi.
Enver’in paylaşıma düştüğü not ise sosyal medyada gündem
oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!