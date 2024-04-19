Aslı Enver'in 'tavsiyesi' gündem oldu: 'Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 15:44

Güncelleme: 19.04.2024 - 15:44

Oyuncu Aslı Enver ekranlarda yer almasa da gündeme gelmeye devam ediyor.

İş insanı Berkin Gökbudak ile 2022 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

"HAYAT KISA, DAHA ÇOK BELÇİKA ÇİKOLATASI YİYİN"

Instagram'da 6.6 milyon takipçisi bulunan Enver ile eşi Berkin Gökbudak tatile çıktı.

Ünlü ismin "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" notuyla paylaştığı gönderisine, kısa sürede 237 bin beğeni geldi.

Enver’in paylaşıma düştüğü not ise sosyal medyada gündem oldu.