Güzellikleriyle sosyal medyanın gündeminde: Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, sosyal medya hesabında kızı Elay'ı paylaştı.
12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
Oyuncu paylaşımına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düştü.
Enver paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
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