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'Bahar' dizisinde flaş ayrılık: Başrol uyuncusu veda ediyor!

'Bahar' dizisinde flaş ayrılık: Başrol uyuncusu veda ediyor!

27.05.2025 16:21:00
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Haber Merkezi
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'Bahar' dizisinde flaş ayrılık: Başrol uyuncusu veda ediyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosunda bomba ayrılık yaşanıyor. Bahar'ın başrol oyuncusu diziden çıkma kararı aldı.

Show TV’nin sevilen dizisi “Bahar”, bu akşam (27 Mayıs) sezon finaliyle izleyici karşısına çıkarken, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Diziye ilk bölümden beri damga vuran başrol oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak, kadrodan ayrılıyor.

UÇAK KAZASI MERAK KONUSU OLMUŞTU

MF Yapım imzalı dizinin son bölümlerinde Mehmet Yılmaz Ak’ın canlandırdığı Timur karakteri, New York uçağına binmiş ve bu uçağın düşmesiyle dizide büyük bir gerilim yaratılmıştı. Timur’un kazadan sağ çıkıp çıkmadığı bilinmezken, ayrılık haberinin bu gelişmeye nasıl bağlanacağı merak ediliyor.


BİRSEN ALTUNTAŞ DUYURDU

Gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun ayrılığını kamuoyuna duyurdu. Habere göre Mehmet Yılmaz Ak, yapım şirketiyle anlaşarak diziden ayrılma kararı aldı.

SENARYO EKİBİ DE DEĞİŞİYOR

Öte yandan dizinin yeni sezonunda sadece oyuncu kadrosu değil, senaryo ekibi de değişecek.

İlgili Konular: #Bahar #Mehmet Yılmaz Ak

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