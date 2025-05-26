Sadece ilkbaharda bulunan kebap: Yenidünya kebabı

Gastronomi şehri Gaziantep’te ilkbaharın gelmesiyle birlikte, yöreye özgü lezzetlerden biri olan yenidünya kebabı yeniden sofralardaki yerini aldı. Malta eriği olarak da bilinen yenidünya meyvesiyle hazırlanan bu özel kebap, yerli halkın yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) gastronomi dalında “yaratıcı şehirler ağı”na dâhil ettiği Gaziantep’te, mevsimsel yemekler büyük ilgi görüyor. Sadece ilkbahar aylarında, yaklaşık 3-4 hafta boyunca bulunabilen yenidünya meyvesiyle hazırlanan kebap, hem görüntüsü hem de tadıyla fark yaratıyor.





Gaziantep’te kebap ustalığı yapan Ahmet Çadır, yenidünya kebabının bahar aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“Gaziantep’te ‘yenidünya’ denilir. Diğer şehirlerde Malta eriği olarak bilinir. Bu meyveden kebap yaptığımızı görenler önce şaşırıyor. Çünkü meyve ile kebap fikri insanlara ilginç geliyor. Ancak tadına bakan herkes çok beğeniyor. Ekşi meyve ile kıymanın buluşması, damakta bambaşka bir lezzet bırakıyor.”

Yüzyıllardır Gaziantep mutfağında yer alan bu kebap türünün sadece bu şehre özgü olduğunu vurgulayan Çadır, “Gaziantepliler zaten bu kebabı bilir ve severek tüketir. Ancak dışarıdan gelenler ilk kez gördüğünde çok şaşırıyor. Tattıklarında ise memnun kalıyorlar” dedi.

Gaziantep mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne seren yenidünya kebabı, bahar aylarında şehre yolu düşen herkesin mutlaka tatması gereken lezzetler arasında yer alıyor.