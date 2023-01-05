Bir dizi daha ekranlara veda ediyor!

05 Ocak 2023 Perşembe, 21:24

Dizi projelerinin sayısı artarken bir yandan da final haberleri gelmeye devam ediyor. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım’ın 2 sezondur FOX için çektiği “İyilik” dizisi bitiyor.

Aldatmak üzerine kurulu sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi 27. bölümde ekrana veda edecek.