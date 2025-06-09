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Bülent Ersoy'dan mal varlığı açıklaması: 'Nelerim var unuttum'

Bülent Ersoy'dan mal varlığı açıklaması: 'Nelerim var unuttum'

9.06.2025 09:18:00
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Haber Merkezi
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Bülent Ersoy'dan mal varlığı açıklaması: 'Nelerim var unuttum'

Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alan Diva Bülent Ersoy, mal varlığıyla ilgili soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, hem açıklamaları hem de dikkat çeken kostüm ve sahne performanslarıyla gündemden düşmüyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı Bodrum’da sahne alan Diva, konser öncesi basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

2. Sayfa'nın haberine göre, 72 yaşındaki usta sanatçı, mal varlığıyla ilgili yöneltilen bir soruya samimi yanıtlar verdi.

Ersoy, merhum sanatçı dostu Ferdi Tayfur ile birlikte bir benzin istasyonuna ortak olduklarını belirterek, "Marmaris’te adam var. Apartmanlar, bir şeyler..." ifadelerini kullandı.

Sanat hayatı boyunca birçok yatırımı olduğunu söyleyen Ersoy, sözlerine esprili bir dille devam etti:

"Artık nelerim var, onları da unuttum zaten."

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