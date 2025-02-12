Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: 'Diva' senaryoyu onayladı
"Diva" lakaplı sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı, sinemaya aktarılacak. Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosu da onay aldı.
Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.
Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.
SENARYOYU ONAYLADI
Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.
Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.
Etiketler: #Bülent Ersoy
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