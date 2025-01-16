Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi: Kutsal Damacana serisinin yeni filminde rol alıyor!
Bülent Ersoy, 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' galasında yaptığı zombi makyajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sahne kariyeri, eşsiz sesi, serveti ve abartılı kostümleriyle Türkiye'nin “Diva” lakaplı usta sanatçısı Bülent Ersoy, yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
ZOMBİ MAKYAJIYLA GALA ŞIKLIĞI
Önceki akşam Kutsal Damacana film galasına katılan Bülent Ersoy, alışılmışın dışındaki tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Galaya zombi makyajıyla katılan sanatçının görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
KUTSAL DAMACANA FİLMİ İÇİN 'ZOMBİ' OLDU
Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi", Türk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy'un konuk oyunculuğuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde kendisini canlandıracak olan Ersoy, özel bir makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü. Bu sürpriz performans, filmdeki mizahi ve fantastik atmosferi daha da renklendirecek.
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