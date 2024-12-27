Diva Bülent Ersoy Kutsal Damacana filmi için 'zombi' oldu

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:00

Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi", Türk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy'un konuk oyunculuğuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde kendisini canlandıracak olan Ersoy, özel bir makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü. Bu sürpriz performans, filmdeki mizahi ve fantastik atmosferi daha da renklendirecek.







ZOMBİ ORDUSUNA KARŞI BÜYÜK MÜCADELE

17 Ocak 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde, "Fikret", "Asım" ve "Artin" üçlüsü, ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı tehlikeli bir virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak. Kahramanlarımız, İblis'in kurduğu bu yeni oyunu bozmak için hem zekalarını hem de cesaretlerini ortaya koyacak.







USTA İSİMLER BİR ARADA

Filmin senaryosunu yine Şafak Sezer kaleme alırken, yapımcılığı Polat Yağcı üstleniyor. Poll Films etiketiyle izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor. Mizahi öğelerle harmanlanmış fantastik bir hikâye sunan "Kutsal Damacana 5 - Zombi", serinin hayranlarına unutulmaz bir sinema deneyimi vaat ediyor.