Bülent Ersoy'a büyük şok: 3 milyon TL değerindeydi...

29 Aralık 2022 Perşembe, 23:41

Yeni yılı sahnede karşılayacak olan ünlü isimlerin konser takvimi günler öncesinden ayarlandı. Bülent Ersoy da 3 milyon TL karşılığında Bakü'de konser verecekti. Ancak yılbaşına 2 gün kala Bülent Ersoy'un mekanda yaşanan evrak eksikliğinden dolayı konseri iptal edildi.

Mekanın Instagram hesabından yapılan açıklamada "Konserin yapılacağı mekanın yasal izinleriyle ilgili eksikliklerden dolayı konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" ifadelerine yer verildi.

Ersoy da mekanın açıklamasını kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

Ersoy'un yılbaşında ne yapacağı ve anlaştığı parayı alıp almayacağı ise merak konusu oldu.