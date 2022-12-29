Ünlü oyuncu Christina Applegate'den üzücü haber: 'Artık engelliyim'
2008 yılında yakalandığı meme kanserini yenen ve geçtiğimiz yıl MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını duyuran Christina Applegate, bastonsuz yürüyemediğini söyledi. Christina Applegate, "Artık engelliyim ama insanlar yanımda rahat etsin istiyorum" dedi.
'Married With Children', 'Don't Tell Mom the Babysitter's Dead', 'The Big Hit', 'Grand Theft Parsons' ve 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' gibi projelerde rol almasının ardından yıldızı parlayan Christina Applegate, geçtiğimiz yıl ağustos ayında MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını duyurmuştu.
Bastonsuz yürüyemediğini söyleyen dünyaca ünlü oyuncu Christina Applegate, hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.
"RAHAT HİSSETMELERİNİ İSTİYORUM"
Applegate,"Mizah bana kalkan oluyor. Beni ayakta tutuyor ama tabii ki içten içe bazı şeyleri hissediyorsunuz. Bunu dikkatimi hastalığımdan uzaklaştırmak için yapıyorum ve ayrıca insanların etrafımda olmaktan korkmamasını sağlıyorum. İnsanlar beni artık engelli biri olarak görüyorlar ve ben de kendilerini rahat hissetmelerini istiyorum. Buna gülebilmemiz de rahat hissetmenin en iyi yolu" dedi.
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