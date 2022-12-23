Burak Deniz ve Didem Soydan'dan kötü haber

23 Aralık 2022 Cuma, 22:14

Tv100'ün haberine göre Burak Deniz ve Didem Soydan, yollarını ayırma kararı aldı. İki haftadır görüşmeyen ikiliden Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda’ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi.

Şahraman dizisi oyuncuları arasında yer alan Burak Deniz’in, başroldeki Serenay Sarıkaya ile beraber olduğu iddia edilmişti. Ancak Deniz, iddialara “Didem’le beraberiz” yanıtını vermişti.

Burak Deniz ile Didem Soydan beraberliklerine geçen aylarda bir şans daha vermiş ve barışmıştı.