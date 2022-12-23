Apple ve Samsung kullanıcılarına kötü haber: Whatsapp açıkladı...

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 15:09
<p>Geçen ay '<strong>Topluluklar</strong>' özelliğini kullanıcılara duyuran popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bu sefer üzücü bir gelişmeyi açıkladı. </p>

Geçen ay 'Topluluklar' özelliğini kullanıcılara duyuran popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bu sefer üzücü bir gelişmeyi açıkladı. 

<p>Whatsapp, 1 Ocak 2023 itibarıyla çok sayıda Android ve Apple modelinden çekileceğini ifade etti.</p>

Whatsapp, 1 Ocak 2023 itibarıyla çok sayıda Android ve Apple modelinden çekileceğini ifade etti.

<p>Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. </p>

Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. 

<p>Yıl sonuna yaklaşırken, Meta’dan yapılan açıklamayla iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceği duyuruldu.</p> <p><strong> İşte o telefon modelleri...</strong></p>

Yıl sonuna yaklaşırken, Meta’dan yapılan açıklamayla iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceği duyuruldu.

 İşte o telefon modelleri...

<p>Samsung</p> <p>Samsung Galaxy Core</p> <p>Samsung Galaxy Trend Lite</p> <p>Samsung Galaxy Trend II</p> <p>Samsung Galaxy Ace 2</p> <p>Galaxy S3 mini</p> <p>Galaxy X cover 2</p>

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy X cover 2

<p>iPhone</p> <p>iPhone 6S</p> <p>iPhone SE</p> <p>iPhone 6S Plus</p>

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

<p>LG Optimus L3 II Dual</p> <p>LG Optimus L5 Dual</p> <p>LG Optimus L7 Dual,</p> <p>LG Optimus F3</p> <p>LG Optimus F5</p> <p>LG Optimus F7</p> <p>LG Optimus F3Q</p> <p>LG Optimus Optimus L2 II</p> <p>LG Optimus L3 II</p> <p>LG Optimus L4 II</p> <p>LG Optimus L5 II</p> <p>LG Optimus L6</p> <p>LG Optimus L7 II</p> <p>LG Enact Lucid 2.</p>

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual,

LG Optimus F3

LG Optimus F5

LG Optimus F7

LG Optimus F3Q

LG Optimus Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L6

LG Optimus L7 II

LG Enact Lucid 2.

<p>LG Optimus F3Q</p> <p>LG Optimus Optimus L2 II</p> <p>LG Optimus L3 II</p> <p>LG Optimus L4 II</p> <p>LG Optimus L5 II</p> <p>LG Optimus L6</p> <p>LG Optimus L7 II</p> <p>LG Enact Lucid 2.</p>

LG Optimus F3Q

LG Optimus Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L6

LG Optimus L7 II

LG Enact Lucid 2.

<p>Huawei Ascend Mate</p> <p>Huawei Ascend G740</p> <p>Huawei Ascend D2.</p>

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2.

<p>Lenovo linha A820</p> <p>Sony Xperia M</p>

Lenovo linha A820

Sony Xperia M

whatsapp akıllı telefon android telefon apple Android uygulamaları iOS

En Çok Okunan Haberler