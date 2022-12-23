Apple ve Samsung kullanıcılarına kötü haber: Whatsapp açıkladı...
Geçen ay 'Topluluklar' özelliğini kullanıcılara duyuran popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bu sefer üzücü bir gelişmeyi açıkladı.
Whatsapp, 1 Ocak 2023 itibarıyla çok sayıda Android ve Apple modelinden çekileceğini ifade etti.
Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek.
Yıl sonuna yaklaşırken, Meta’dan yapılan açıklamayla iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceği duyuruldu.
İşte o telefon modelleri...
Samsung
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2
iPhone
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.
Lenovo linha A820
Sony Xperia M
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