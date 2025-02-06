'Mankenler kraliçesi' Sibel Turnagöl oyunculuk kariyerini bıraktı, oto sanayide lokanta açtı!
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Sibel Turnagöl, yıllar süren oyunculuk kariyerini geride bırakarak Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde lokanta açtı.
Yeşilçam’ın cesur ve aranan isimlerinden biri olan usta oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 16 yaşında başladığı mankenlik kariyerinde ‘Mankenler Kraliçesi’ unvanını kazanarak adını duyurmuştu.
Uzun yıllar sinema, dizi ve televizyon programlarında başarılı projelere imza atan Turnagöl, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.
EKRANLARI BIRAKTI, LOKANTA AÇTI
2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek gözlerden uzak bir yaşam süren Sibel Turnagöl, şimdi bambaşka bir sektöre adım attı.
Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açan usta oyuncu, yeni işinde yoğun ilgi görüyor.
Lokantasında her işe koşturan Turnagöl, kimi zaman ocağın başına geçerek yemek pişiriyor, kimi zaman ise siparişleri alıp servis yapıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu değişim, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Deprem anmasında gerginlik
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı ateş püskürdü
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- Sadece 8 bölüm dayanabildi... Ekranlara veda ediyor!