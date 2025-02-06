'Mankenler kraliçesi' Sibel Turnagöl oyunculuk kariyerini bıraktı, oto sanayide lokanta açtı!

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Sibel Turnagöl, yıllar süren oyunculuk kariyerini geride bırakarak Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde lokanta açtı.

'Mankenler kraliçesi' Sibel Turnagöl oyunculuk kariyerini bıraktı, oto sanayide lokanta açtı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:54

Yeşilçam’ın cesur ve aranan isimlerinden biri olan usta oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 16 yaşında başladığı mankenlik kariyerinde ‘Mankenler Kraliçesi’ unvanını kazanarak adını duyurmuştu.

Uzun yıllar sinema, dizi ve televizyon programlarında başarılı projelere imza atan Turnagöl, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

EKRANLARI BIRAKTI, LOKANTA AÇTI

2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek gözlerden uzak bir yaşam süren Sibel Turnagöl, şimdi bambaşka bir sektöre adım attı.

Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açan usta oyuncu, yeni işinde yoğun ilgi görüyor.

Lokantasında her işe koşturan Turnagöl, kimi zaman ocağın başına geçerek yemek pişiriyor, kimi zaman ise siparişleri alıp servis yapıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu değişim, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.


Etiketler: #Sibel Turnagöl

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